Эксперты определили долю населения в России, живущего за чертой бедности

13:38 | 6.07.2020

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%. Об этом говорится в исследовании «РИА Новости». Минимальный уровень бедности в 5,6% зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе. Больше всего бедных россиян живет в Республике Тыва — 34,7%.



Авторы исследования изучили уровень доходов населения. Для этого они брали медианные среднедушевые ежемесячные доходы (уровень, выше и ниже которого получают доход одинаковое количество работников или населения) и делили их на стоимость фиксированного набора товаров и услуг в каждом регионе.



В целом в России доходы ниже прожиточного минимума получают около 18 миллионов граждан. Доходы менее половины от прожиточного минимума получают 1,9 процента населения.

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