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15:15 | 5.07.2020

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю

Один человек погиб, ещё пятеро пострадали во время урагана в Красноярском крае

Один человек погиб, ещё пятеро пострадали в результате сильного урагана, обрушившегося сегодня на Дзержинский район Красноярского края. Мощные порывы ветра вырывали с корнем деревья.

В эпицентре непогоды оказался крайне популярный у местного населения палаточный лагерь на берегу озера Маслеево. В лагере в момент урагана оказалось около двухсот отдыхающих. Упавшие деревья раздавили 20 автомобилей и 10 палаток. Как результат, один человек погиб, ещё пять человек пострадали и были доставлены в больницы.

Один человек погиб, ещё пятеро пострадали во время урагана в Красноярском крае

Один человек погиб, ещё пятеро пострадали во время урагана в Красноярском крае

Один человек погиб, ещё пятеро пострадали во время урагана в Красноярском крае

«Ночью от грозы сильно пострадала стоянка туристов на озере Маслеево в Дзержинском районе Красноярского края.

Грозовой фронт с сильным ветром повалил деревья в сосновом бору, некоторые из них упали на машины отдыхающих, а некоторые - на палатки. В результате 1 человек погиб, еще 5, в том числе 14-летний подросток, получили травмы. Повреждено непогодой около 20 машин и 10 палаток.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС и спасатели краевого учреждения «Спасатель». Они расчистили территорию от завалов и распилили поваленные деревья.

Всего к ликвидации последствий стихии были привлечены 33 человека, 10 единиц техники, в том числе от МЧС - 22 человека и 6 единиц техники», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю.

© «Вечерние ведомости»

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