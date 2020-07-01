Эммануэль Макрон назначил Жана Кастекса на должность премьер-министра Франции

16:25 | 3.07.2020

Премьер-министром Франции назначен заместитель руководителя администрации президента Жан Кастекс, передает Reuters. Президент Франции Эммануэль Макрон также поручил Кастексу сформировать правительство.



Ранее сообщалось, что премьер-министр Франции Эдуар Филипп ушел в отставку. Он занимал эту должность с 2017 года, сообщает gazeta.ru.

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