Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал в отставку

13:22 | 3.07.2020

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал прошение об отставке, говорится в коммюнике Елисейского дворца. Президент страны Эммануэль Макрон ее одобрил.



В сообщении отмечается, что Филипп продолжит совместно с членами правительства вести текущие дела до назначения нового кабинета министров, передает «Эхо Москвы». Ожидается, что состав нового правительства станет известен до среды.

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