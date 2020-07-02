В Гидрометцентре предупредили о жаре в ближайшие дни в нескольких российских регионах

12:49 | 3.07.2020

В нескольких российских регионах в ближайшие дни будет наблюдаться экстремальная жара и сильнейшие грозы, информирует заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой».



Дождливую погоду обещают в ближайшие три дня в большей части Центрального округа, местами непогода будет усугубляться грозами и сильным ветром. При этом температура днем будет 23-29 градуса, а на юге округа, в частности, в Воронежской и Белгородской областях может достигнуть 37 градусов из-за воздуха с восточного Средиземноморья. Дожди и жара также ожидаются на юге страны. Так, в Ставрополье температура поднимется до 40 градусов, передает РИА «Новости».



В южной Сибири и Приморье ожидаются дожди с градом и усиленным ветром. В Хакасии, Тыве и Красноярском крае его скорость может достигнуть 30 метров в секунду. Более 30 градусов жары прогнозируют и в Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае.

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