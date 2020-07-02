В Минздраве заявили, что россияне после пандемии смогут вернуться к полноценной жизни не раньше февраля

12:36 | 3.07.2020

После пандемии коронавируса россияне смогут вернуться к полноценной жизни не раньше февраля. Такой срок назвал глава Минздрава Мурашко в интервью «Интерфаксу». По его словам, нормальная жизнь включает в себя походы на концерты, перелеты, полноценную работу и полноценный отдых.



В то же время, по мнению министра, вторая волна коронавируса, сравнимая по масштабам с первой, в РФ вряд ли возможна. Также Мурашко призвал не игнорировать использование медицинских масок в закрытых помещениях с людьми и на улицах.

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