Глава НАО заявил, что вопрос об объединении округа с Архангельской областью закрыт

12:19 | 3.07.2020

Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, заявил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.



По словам Бездудного, проводить референдум не планируется, и вопрос с объединением полностью закрыт. Тем не менее совместные экономические темы двух субъектов «остаются в силе» — это планы по освоению Арктики и проект глубоководного порта «Индиго».



Напомним, что ранее НАО стал единственным регионом России, проголосовавшим против поправок в Конституцию. Бездудный отметил, что эти события связаны, поскольку жители недовольно возможным слиянием, в обществе повисли протестные настроения.

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