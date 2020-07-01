Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

16:45 | 2.07.2020

Городской суд Санкт-Петербурга приговорил к семи годам колонии строгого режима Владимира Неелова за государственную измену и передачу немецкой фирме данных об обучении сотрудников ФСБ. Неелов частично признал свою вину, пояснив, что не считал передаваемые данные секретными.



Как напоминает topspb.tv, Лефортовский суд Москвы арестовал Неелова 2 ноября 2018 года. Военный эксперт «Центра стратегической конъюнктуры» был известен своими комментариями о деятельности частных военных компаний.

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