В США предложили выкупить ЗРК С-400 у Турции за счет бюджета сухопутных войск

15:00 | 30.06.2020

Представитель фракции Республиканской партии США Джон Тьюн предложил на рассмотрение сената поправку, позволяющую Вашингтону выкупить у Турции российские зенитно-ракетные комплексы С-400 за счёт бюджета американских сухопутных войск, пишет газета Defense News.



Об этом свидетельствует текст поправки к проекту закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 год (NDAA) на сайте конгресса. При этом в документе не указано, есть ли у Анкары желание и право на перепродажу комплексов без разрешения Москвы, передает РИА «Новости».



Как пишет Defense News, таким образом Тьюн попытался выйти из тупика по вопросу совместного с Турцией производства истребителей F-35.

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