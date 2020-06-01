14:25 | 30.06.2020

Китайские ученые обнаружили новый штамм свиного гриппа с потенциалом пандемии. Новый штамм называется G4 EA H1N1 и имеет некоторые сходства с вирусом свиного гриппа 2009 года, который начался в Мексике и вызвал всемирную вспышку в том же году, сообщает 9 News.



На данный момент зафиксированы случаи передачи вируса от животного человеку, однако случаев передачи между людьми не было, указано в публикации ученых.



Согласно исследованию, болезнь обнаружили в 10 провинциях страны. Кроме того, антитела к G4 обнаружили в крови у 10 процентов сотрудников свиноводческих ферм. Инфекционисты посоветовали не пренебрегать исследованием новых вирусов.

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