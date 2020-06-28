Анджей Дуда и Рафал Тшасковский выходят во второй тур выборов президента Польши

15:56 | 29.06.2020

Действующий президент Польши Анджей Дуда не смог переизбраться в первом туре голосования, прошедшем 28 июня. Теперь судьбу кресла главы государства поляки будут решать 12 июля, передает gazeta.ru.



Согласно информации избирательной комиссии, в настоящее время за Дуду отдали 8 412 183 голосов, или 43,67%. За его главного конкурента Рафала Тшасковского из оппозиционной «Гражданской платформы» проголосовали 5 845 164 человек, или 30,34%. Третье место занимает независимый кандидат Шимон Холовня с 2 667 655 голосами (13,85%). Явка избирателей на выборах составила рекордные 64,4%.



Второй тур выборов президента пройдёт в Польше 12 июля.

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