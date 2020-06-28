Лукашенко считает, что Белоруссия — единственный оставшийся союзник России

11:06 | 29.06.2020

Президент Белоруссии Лукашенко назвал республику единственным союзником России в сложившейся геополитической обстановке. Об этом он заявил на встрече с представителями Минской области, фрагменты его выступления показал телеканал «Беларусь 1».



«И я часто Путину об этом говорю: я понимаю тебя, ты не можешь Беларусь потерять. Я понимаю, что воевать, чтобы сохранить Беларусь, ты тоже не можешь. Почему? Потому что начался процесс выдавливания России с очень маржинальных рынков: «А» — Евросоюза, «Б» — Украины», — заявил Лукашенко.



Россия «оказалась втянутой» во все войны и конфликты, также заявил белорусский президент. Кроме того, считает Лукашенко, у страны появились серьезные внутренние проблемы. «Они связаны с серьезным падением цен на углеводороды, к тому же у них появилась политическая пандемия — «обнуление», новая Конституция», — заявил Лукашенко.

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