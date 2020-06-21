Гособвинение запросило для режиссера Кирилла Серебренникова 6 лет колонии

15:05 | 22.06.2020

Гособвинение по делу «Седьмой студии» запросило для режиссера Кирилла Серебренникова 6 лет колонии общего режима и штраф 800 тыс. руб. Бывшему генпродюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому гособвинитель запросил 5 лет и штраф в 300 тыс. руб., бывшему гендиректору Юрию Итину и экс-начальнику департамента господдержки Минкультуры Софье Апфельбаум - по 4 года года плюс штрафы в 200 тыс. руб, передает РБК.



«Обвинение считает вину всех фигурантов дела доказанной», — сказал прокурор на заседании Мещанского суда Москвы.



Как напоминает lenta.ru, из федерального бюджета было выделено 216 миллионов рублей на проект «Платформа», который реализовала «Седьмая студия», руководимая Кириллом Серебренниковым. По версии следствия, Серебренников организовал хищение казенных средств вместе с продюсерами Алексеем Малобродским и Юрием Итиным, а также бывшей сотрудницей Минкультуры Софьей Апфельбаум. Никто из подсудимых не признает вины.

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