Россия и мир
15:05 | 22.06.2020
Гособвинение запросило для режиссера Кирилла Серебренникова 6 лет колонии
«Обвинение считает вину всех фигурантов дела доказанной», — сказал прокурор на заседании Мещанского суда Москвы.
Как напоминает lenta.ru, из федерального бюджета было выделено 216 миллионов рублей на проект «Платформа», который реализовала «Седьмая студия», руководимая Кириллом Серебренниковым. По версии следствия, Серебренников организовал хищение казенных средств вместе с продюсерами Алексеем Малобродским и Юрием Итиным, а также бывшей сотрудницей Минкультуры Софьей Апфельбаум. Никто из подсудимых не признает вины.
© «Вечерние ведомости»
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