Частное богатство россиян оценили в более чем полтора триллиона долларов

14:57 | 22.06.2020

Объем частного финансового богатства в России составляет $1,6 трлн, или 90% ВВП страны за 2019 год, оценили аналитики Boston Consulting Group.



Под совокупным богатством аналитики подразумевают финансовые активы взрослого населения. Например, наличные сбережения и депозиты в банках, облигации, акции, пенсии и страхование жизни. При этом более четверти этого богатства может приходиться на офшорные активы, сообщает РБК.



Кроме того, в отчете говорится, что всем российским долларовым миллионерам принадлежит 55,8% совокупных объемов частных состояний.

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