Гитару Курта Кобейна продали на аукционе за рекордные 6 миллионов долларов

14:47 | 22.06.2020

Акустическую гитару Курта Кобейна продали на аукционе Julien's Auctions в США за рекордные $6 млн. Инструмент, на котором фронтмен группы Nirvana играл на легендарном выступлении MTV Unplugged в 1993 году, выставили на торги в мае по стартовой цене $1 млн.



Как отмечает «Эхо Москвы», Гитара Кобейна побила ценовой рекорд: до этого самым дорогим инструментом в этой категории считалась гитара музыканта группы Pink Floyd Дэвида Гилмора. В прошлом году его Black Stratocaster купили почти за 4 миллиона долларов.

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