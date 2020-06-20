Более 40% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет

14:51 | 21.06.2020

Фото: zarya.by

В столице подтверждено 968 новых случаев коронавируса. Это самый низкий показатель с 9 апреля. Уменьшение по сравнению с предыдущим днем составляет 8%.



Среди новых выявленных случаев:

- 41,3% — от 18 до 45 лет

- 32,2% — от 46 до 65 лет

- 13,4% — от 66 до 79 лет

- 7,6% — старше 80 лет

- 5,5% — дети



Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»