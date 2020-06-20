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14:51 | 21.06.2020

Фото: zarya.by

Более 40% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет

В столице подтверждено 968 новых случаев коронавируса. Это самый низкий показатель с 9 апреля. Уменьшение по сравнению с предыдущим днем составляет 8%.

Среди новых выявленных случаев:
- 41,3% — от 18 до 45 лет
- 32,2% — от 46 до 65 лет
- 13,4% — от 66 до 79 лет
- 7,6% — старше 80 лет
- 5,5% — дети

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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