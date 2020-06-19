Около 40% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет

16:23 | 20.06.2020

Фото: oblgazeta.ru

В столице подтверждено 1057 новых случаев коронавируса. Таким образом, число новых заболевших в Москве меньше одного на 10 тысяч населения. Уменьшение по сравнению с предыдущим днем составляет 7%. Показатель примерно в 1 тысячу человек сохраняется в Москве уже несколько дней — последний раз такие низкие значения были зафиксированы в начале апреля.



Среди новых выявленных случаев:



- 39,7% — от 18 до 45 лет

- 33,8% — от 46 до 65 лет

- 12,1% — от 66 до 79 лет

- 7,5% — старше 80 лет

- 6,9% — дети



Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»