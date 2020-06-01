Прирост новых случаев коронавируса в Москве за месяц сократился на 25%

21:52 | 19.06.2020

Фото: 2.wi-fi.ru

В Москве подтверждено 1136 новых случаев коронавируса. Это в 2 раза меньше числа выздоровевших за сутки – их в Москве 2003. Прирост новых случаев коронавируса за неделю составляет 4,4%. За месяц прирост сократился в 4 раза – за неделю с 9 по 15 мая он составил 36 942, а за неделю с 13 по 19 июня – всего 8 986.



Среди новых выявленных случаев:



- 41,9% — от 18 до 45 лет

- 35,3% — от 46 до 65 лет

- 9,7% — от 66 до 79 лет

- 5,5% — старше 80 лет

- 7,6% — дети



Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением, отметили в столичном оперштабе.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»