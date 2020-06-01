Павел Дуров приветствовал решение Роскомнадзора о разблокировке мессенджера Telegram

14:23 | 19.06.2020

Основатель Telegram Павел Дуров приветствовал решение Роскомнадзора о разблокировке его мессенджера на территории РФ и подчеркнул, что право на конфиденциальность и тайну переписки остается базовым принципом сервиса, передает «Интерфакс».



Дуров отметил, что после разблокировки вырастут стабильность и скорость работы мобильных версий Telegram на территории России, а веб-ссылки на каналы и сервисы будут открываться без VPN, что приведет к росту подписчиков и пользователей.



Как напоминает iz.ru, накануне Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. В ведомстве позитивно оценили высказанную основателем сервиса быстрых сообщений готовность к противодействию терроризму и экстремизму.

© «Вечерние ведомости»