Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отказался ехать на парад Победы в Москву

14:18 | 19.06.2020

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не будет присутствовать на параде Победы в Москве, который пройдет 24 июня. «С учётом ситуации с коронавирусом внутри нашей страны и за рубежом премьер Абэ не будет присутствовать на этой церемонии», — сообщил советник департамента Европы японского МИД Хидэки Уяма.



Как напоминает gazeta.ru, парад Победы в России в 2020 году был перенесен с 9 мая на 24 июня из-за ситуации с пандемией коронавируса.

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