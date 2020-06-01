В Москве женщина зарезала двух мужчин в пьяной ссоре у станции метро «Царицыно»

14:15 | 19.06.2020

Полиция Москвы задержала женщину, которую подозревают в убийстве двоих знакомых около станции метро «Царицыно».



По данным следствия, в ночь на пятницу, 19 июня, возле станции метро «Царицыно» местная жительница 1979 года рождения несколько раз ударила ножом своего сожителя, а после — его знакомого. Один из пострадавших умер на месте, другой — в больнице.



Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

© «Вечерние ведомости»