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13:52 | 19.06.2020

По мнению Голиковой, второй волны коронавируса можно избежать

Второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 может и не быть, заявила вице-премьер Голикова. Но, по ее словам, для этого необходимо строгое соблюдение правил профилактики, передает РБК.

Голикова добавила, что делать какие-то предположения сейчас — «дело неблагодарное». По ее словам, все усилия направлены на борьбу с первой волной заражений и цифры снижаются.

Как напоминает russian.rt.com, в конце мая глава Роспотребнадзора Попова допустила, что вторая волна COVID-19 может совпасть с осенним периодом заболеваемости ОРВИ.

© «Вечерние ведомости»

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