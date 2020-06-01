Коронавирус с оптового рынка в Пекине оказался старше европейских штаммов

13:28 | 19.06.2020

Китайские специалисты расшифровали геном коронавируса COVID-19, найденного на рынке «Синьфади» в Пекине. Информация была передана Всемирной организации здравоохранения.



Анализ генома образцов коронавируса показал, что они старше распространенных в Европе штаммов, заявил китайский эпидемиолог Лю Цзюнь.



Вспышку коронавируса на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине зафиксировали 12 июня. Торговый зал закрыли после подтверждения коронавируса у двух сотрудников Главного исследовательского центра мясной продукции Китая, а в районе вокруг рынка были введены жесткие меры контроля, напоминает РБК.

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