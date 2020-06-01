Роскомнадзор разблокировал мессенджер Telegram

13:16 | 19.06.2020

Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. По мнению экспертов, чиновники решили не оставлять многомиллионную аудиторию Telegram вне рамок правового поля, а владелец сервиса Павел Дуров, вероятно, пошел на некоторые уступки в плане сотрудничества с властями, сообщает iz.ru.



Как напоминает Вести.ру, Telegram было решено заблокировать два года назад за то, что сервис не раскрыл спецслужбам ключи шифрования. С тех пор полной блокировки мессенджера добиться не удалось.

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