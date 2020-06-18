Власти США ввели санкции против Башара Асада и его жены

13:06 | 19.06.2020

США 17 июня ввели новые санкции против Сирии, под которые попадут президент Башар Асад и его жена Асма, объявил госсекретарь Майк Помпео. Также санкции ввели против Махера Асада — младшего брата президента Сирии, командующего Четвертой бронетанковой дивизией, и непосредственно против самого формирования. Всего в перечень внесены 39 наименований. При этом новые американские санкции не коснутся гуманитарной помощи сирийскому народу.



Ограничительные меры направлены на то, чтобы оказать экономическое и политическое давление, с тем чтобы «режим Асада перестал получать прибыль и поддержку, которые он использует для ведения войны и совершения массовых зверств против сирийского народа», говорится в заявлении Помпео, передает РБК.

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