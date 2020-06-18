13:00 | 19.06.2020

В США на 85-м году жизни умер сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей, сообщил РИА Новости его друг Гэри Пауэрс. Отмечается, что Хрущев умер в США 18 июня. Обстоятельства его смерти пока неизвестны.



Как напоминает РБК, Сергей Хрущев родился в 1935 году. Его матерью была Нина Кухарчук, с которой Никита Хрущев состоял в отношениях с 1924 года. Сергей Хрущев являлся доктором технических наук и героем Социалистического Труда. С начала 1990-х годов он преподавал в США и постоянно проживал там.

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