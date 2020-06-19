Скончался бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

12:50 | 19.06.2020

Фото: РИА Новости

Экс-глава республики Чувашия Михаил Игнатьев скончался в больнице, в которую был госпитализирован. Об этом «РИА Новости» сообщил врио руководителя Чувашии Олег Николаев. Источники «Интерфакса» сообщают, что Игнатьев болел коронавирусом.



Напомним, что о госпитализации Игнатьева стало известно в конце мая. Бывшего главу Чувашии госпитализировали в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией и высоким процентом поражения легких. По данным источников «РИА Новости», его подключили к аппарату ИВЛ.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»