Сбербанк ввел комиссию в 1% для всех переводов через банкоматы

12:46 | 19.06.2020

Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы. Теперь клиенты за перечисление любой суммы с их помощью должны платить 1%, сообщили РБК в пресс-службе банка.



«При совершении переводов через банкомат взимается комиссия - 1%, максимально 1000 рублей, вне зависимости от региона», - сказано на сайте банка.



Вместе с тем, в Сбербанке отметили, что большинство клиентов используют «Сбербанк Онлайн» и СМС-банк и там остались бесплатные переводы внутри банка до 50 тыс. рублей в месяц. В других крупных банках, таких как ВТБ, Альфа-банк, Райффайзенбанк, «Тинькофф» и др., внутренние переводы осуществляются без комиссии вне зависимости ‒ онлайн или через банкомат, сообщает «Ведомости».

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