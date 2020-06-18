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11:44 | 19.06.2020

Фото: dzertv.ru

Венецианская комиссия прокомментировала поправки к Конституции РФ

Венецианская комиссия Совета Европы накануне рассмотрела поправки к Конституции РФ, которые касаются взаимодействия с Европейским судом по правам человека. Напомним, что голосование по внесению данных поправок пройдет 1 июля.

Заключение комиссии опубликовано на ее официальном сайте. Эксперты рекомендуют изменить либо отказаться от предложенных поправок в статью 79, звучащие следующим образом: «решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации».

Члены комиссии отметили, что Россия входит в Совет Европы и является участником европейской Конвенции о правах человека, обязывающей исполнять решения ЕСПЧ.

Помимо этого, эксперты обеспокоены изменениями, согласно которым по представлению президента Совет Федерации может уволить судей Конституционного суда.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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