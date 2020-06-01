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16:31 | 18.06.2020

В Кремле подтвердили, что приглашенные на парад Победы ветераны находятся на карантине

Группа ветеранов, которым предстоит оказаться на трибуне Красной площади во время парада Победы 24 июня, помещена на карантин, сообщил пресс-секретарь Путина Песков, передает РБК.

«Действительно, целый ряд ветеранов, которые будут, они находятся на карантине. Это санатории, дома отдыха. Находятся они там в прекрасных условиях», — заявил Песков.

Так Песков прокомментировал ранее опубликованную агентством Bloomberg информацию о том, что 80 ветеранов, которые будут на трибунах на Красной площади во время парада Победы рядом с Путиным, находятся на двухнедельном карантине.

© «Вечерние ведомости»

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