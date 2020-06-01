В Кремле подтвердили, что приглашенные на парад Победы ветераны находятся на карантине

16:31 | 18.06.2020

Группа ветеранов, которым предстоит оказаться на трибуне Красной площади во время парада Победы 24 июня, помещена на карантин, сообщил пресс-секретарь Путина Песков, передает РБК.



«Действительно, целый ряд ветеранов, которые будут, они находятся на карантине. Это санатории, дома отдыха. Находятся они там в прекрасных условиях», — заявил Песков.



Так Песков прокомментировал ранее опубликованную агентством Bloomberg информацию о том, что 80 ветеранов, которые будут на трибунах на Красной площади во время парада Победы рядом с Путиным, находятся на двухнедельном карантине.

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