Косуля Уля, Барсук Тим и Ежик Шу станут новыми героями мультсериала «Ну, погоди!»

16:24 | 18.06.2020

Новыми героями перезапуска мультипликационного сериала «Ну, погоди!» станут Косуля Уля, Барсук Тим и Ежик Шу. Об этом сообщила в пресс-службе студии «Союзмультфильм».



Как рассказали в киностудии, первые серии мультфильма появятся в этом году, в первом сезоне выйдут 26 эпизодов длительностью по семь минут, а новые образы из перезапуска "Ну, погоди!" вскоре станут персонажами-талисманами курорта "Роза Хутор", отмечает РИА "Новости".



Как рассказала генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская, новый сериал рассчитан на детей 6-8 лет.

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