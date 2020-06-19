Немецкая прокуратура предъявила обвинения предполагаемому убийце чеченского полевого командира

16:18 | 18.06.2020

Генеральная прокуратура Германии предъявила официальные обвинения предполагаемому убийце чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, сообщает Süddeutsche Zeitung.



«Генпрокуратура 18 июня 2020 года в сенате по охране государства камерного суда Берлина выдвинула обвинение против российского гражданина Вадима К., известного как Вадим С.», - говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры, передает «Интерфакс». Мужчина подозревается в убийстве и нарушении законодательства об обращении с оружием.



Убийство 40-летнего Хангошвили было совершено 23 августа. После него в качестве подозреваемого был задержан 49-летний россиянин. По мнению ФРГ, к преступлению причастны государственные органы России или Чеченской Республики. Хангошвили воевал против России на стороне чеченских боевиков Шамиля Басаева, Абу аль-Валида и Аслана Масхадова, отмечает lenta.ru.

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