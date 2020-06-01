В Краснодарском крае с 21 июня прекращает действовать режим карантина

16:12 | 18.06.2020

С 21 июня в Краснодарском крае снимается карантин, заявил губернатор региона Кондратьев. По его словам, заразившихся коронавирусом среди отдыхающих нет. При этом режим повышенной готовности продолжает действовать. «Мы возвращаемся к обычному образу жизни, но поэтапно», — заявил Кондратьев.

© «Вечерние ведомости»