В Ростовской области банда похищала людей и отправляла их в рабство

15:56 | 18.06.2020

Фото: РИА Новости

В городе Батайск Ростовской области были задержаны участники банды, которые занимались похищением людей для отправки в рабство. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



Известно, что от рук участников банды пострадали не менее пяти человек. Преступники находили на дороге одиноких людей, подъезжали на машине Lada Granta и, угрожая пистолетом, сажали в авто.



Позже бандиты привозили своих жертв в гараж, где держали на привязи, периодически заставляя работать на полях.



Правоохранители долгое время не знали о банде, потому что похищенные, которым удавалось сбежать, не обращались в полицию. Преступников задержали, когда один из потерпевших все же заявил о похищении правоохранительные органы.



Против членов банды возбудили уголовное дело по статьям «Незаконное лишение свободы» и «Похищение человека».

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»