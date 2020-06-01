В Генпрокуратуре назвали самые коррупционные российские регионы

14:17 | 18.06.2020

Генеральная прокуратура России определила самые коррумпированные регионы страны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на текст доклада главы ведомства Игоря Краснова.



В докладе говорится, что средний уровень коррупционных преступлений в России составляет 21,1 правонарушения на 100 тыс. населения страны.



В первую десятку Генпрокуратура включила Мордовию, Чувашию, Камчатку, Архангельскую, Брянскую, Магаданскую, Новгородскую, Оренбургскую, Саратовскую и Тюменскую области. Коэффициент преступности там на 100 тысяч населения варьируется от 29,68 до 26,31.



Самый низкий уровень коррупции фиксируется в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской, Пензенской областях, Санкт-Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе. В них коэффициент составляет от 6,41 до 9,94.

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