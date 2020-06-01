Власти РФ опровергли информацию о планах по повышению налога на доходы богатых россиян

14:07 | 18.06.2020

В правительстве не обсуждают введение повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом, заявил РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.



Накануне источники Forbes и РБК сообщали, что правительство рассматривает вариант повышения ставки НДФЛ с 13 до 15% для обеспеченных россиян, которые зарабатывают 2–3 млн руб. и более в год.



В общей сложности, говорилось в материале Forbes, правительство рассматривает около десяти различных вариантов введения прогрессивной шкалы налогообложения и готовый вариант законопроекта уже поступил в администрацию президента.

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