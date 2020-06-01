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14:00 | 18.06.2020

По словам главы Росздравнадзора, в России от коронавируса умерли 489 медиков

В России умерли 489 медиков, заразившихся коронавирусом, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова на Всероссийской онлайн-конференции, приуроченной ко Дню медицинского работника, передает РИА «Новости».

Случаи смерти российских врачей и медиков, заразившихся коронавирусом, подсчитывают как Минздрав, так и сами врачи, которые ведут неофициальный перечень под названием «Список памяти». По состоянию на 18 июня в нем указаны 444 медицинских работника, в конце мая — 311; в самом Минздраве 26 мая заявили о смерти 101 врача с коронавирусом, сообщает lenta.ru.

По словам Самойловой, изначально страна не была в полной мере готова столкнуться с эпидемией, в частности, было мало средств индивидуальной защиты.

© «Вечерние ведомости»

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