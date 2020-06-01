Синоптики предупредили россиян о холодных аномалиях

13:51 | 18.06.2020

Дневная температура в центре Европейской части России снизится на 10 градусов по сравнению с показателями в середине текущей недели, а Урал и некоторые регионы Сибири ожидают холодные аномалии. Об этом в беседе с «РИА Новости» заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Такое явление он объяснил смещением антициклона, который определяет очень жаркую погоду в период летнего солнцестояния, на запад, а не на восток, как обычно.



«Очень холодно будет в Томской, Омской, Тюменской областях, на Урале: в Челябинской, Свердловской областях. Там температура будет ниже нормы на 6 °С и еле-еле приблизится к 20-градусной отметке, а ночные температуры составят +8..+9 °С», — сказал Вильфанд.

© «Вечерние ведомости»