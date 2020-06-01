Биржевые цены на бензин марки Аи-95 обновили исторический максимум

13:46 | 18.06.2020

Стоимость бензина марки Аи-95 по итогам торгов 17 июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже увеличилась, согласно национальному биржевому индексу, на 0,87% и составила 56,751 тыс. руб. за тонну. С начала июня цена тонны Аи-95 выросла более чем на 9% и достигла исторического максимума, передает РБК. Напомним, в кризисном 2018 году она доходила максимум до 56,3 тыс. рублей.



Помимо 95-го бензина в среду подорожал и АИ-92: за тонну платили 49 809 рублей, рост составил 0,59% ко вторнику. Но если сравнить стоимость с показателями, бывшими в начале июня, то цена почти не изменилась.

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