Россия и мир
13:40 | 18.06.2020
Павел Дуров раскритиковал Google и Apple за высокие сборы с продаж цифровых товаров
«Apple и Google накладывают безумный 30-процентный налог с продаж на все цифровые товары, продаваемые на каждом мобильном телефоне в мире», — заявил Дуров. По его словам, из-за этого разрушаются «стартапы и целые индустрии».
В качестве решения проблемы он предложил пользователям устанавливать приложения напрямую или через альтернативные магазины приложений. «Просто скопируйте, как приложения устанавливаются на рабочие столы», – написал Дуров.
© «Вечерние ведомости»
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