13:34 | 18.06.2020

В России предложили законсервировать имеющиеся в жилых домах мусоропроводы и впредь не устанавливать их в новостройках. С такой инициативой к министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву обратились Общественная палата, Всероссийское общество охраны природы (ВООП) и Институт развития правового общества, сообщили со ссылкой на письмо «Известия».



Как заявил первый замглавы комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты Артём Кирьянов, мусоропроводы часто являются источниками неприятного запаха и шума в подъездах, из-за них могут появляться насекомые и грызуны и происходить пожары. В статье также отмечается, что мусоропроводы также мешают развитию системы раздельного сбора мусора, передает russian.rt.com.



Если идею одобрят, оплата работ по консервации ляжет на жильцов дома, но в дальнейшем они смогут ежемесячно экономить на коммунальных платежах.

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