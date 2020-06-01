Верховный суд не принял иск, оспаривавший проведение голосования по Конституции

13:30 | 18.06.2020

Верховный суд России отказался принять исковое заявление Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.



Иск 16 июня был зарегистрирован и передан судье. Заявителем по нему был указан Рудяк Геннадий Иванович, ответчиком — Владимир Путин. Через два дня суд отказался принять заявление и вернул его в канцелярию, передает РБК.



10 июня Верховный суд отказал в принятии подобного иска, который подавал Виктор Мещеринов.



Как напоминает ТК «Дождь», голосование по поправкам в Конституцию планируется 1 июля. Они предусматривают в том числе обнуление президентских сроков Путина.

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