Глава Минздрава считает, что ограничения из-за коронавируса в России сохранятся до февраля

16:59 | 17.06.2020

Снятие в России всех ограничений, введенных для недопущения распространения коронавируса, возможно к февралю, сообщил глава Минздрава РФ Мурашко.



По его словам, одним из базовых условий для полной отмены карантинного режима является появление иммунитета у жителей России. Руководитель Минздрава детализировал, что прерывание цепочки передачи инфекции от человека к человеку произойдёт при достижении популяционным иммунитетом показателя более 50 процентов, передает gazeta.ru.



«Изменчивость этого вируса невелика в целом, но идет мониторинг по всему миру, мы знаем в том числе особенности COVID-19, и, конечно же, система мер, которая касается профилактики и лечения, будет строиться по единым принципам», — добавил Мурашко.

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