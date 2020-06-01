В Совете Федерации предложили расширить выплату в 10 тысяч рублей на детей до 18 лет

16:47 | 17.06.2020

В Совете Федерации предложили увеличить до 18 лет возраст школьников, получающих выплату в 10 тыс. руб., пишет РИА «Новости». Об этом заявила председатель комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова. Она отметила, что такую меру предложили на совещании у вице-премьера Андрея Белоусова. Окончательное слово будет за правительством.



Как напоминает gazeta.ru, в марте Путин подписал указ о специальных выплатах семьям в рамках помощи населению в период пандемии коронавируса. На детей в возрасте от 3 до 16 лет единоразово выплатят по 10 тыс. руб.

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