Песков рассказал о дезинфекционных тоннелях в резиденциях Путина

16:21 | 17.06.2020

Дезинфекционные туннели установлены не только в резиденции Путина в Ново-Огарёве, но и в Кремле. Такие дополнительные меры оправданы и объяснимы, рассказал его пресс-секретарь Песков. «В Кремле их даже две штуки установлено», — отметил он, подтвердив соответствующие публикации в СМИ. По словам Пескова, установка оборудования связана с эпидемиологической обстановкой.



Ранее СМИ сообщали, что посетители в Ново-Огарево должны пройти через специальный тоннель с мелкодисперсной взвесью дезинфицирующей жидкости, напоминает «Интерфакс».

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