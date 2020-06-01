Адвокат Ефремова заявил о новой позиции семьи Захарова по вопросу компенсации

16:16 | 17.06.2020

Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» адвокат актера Эльман Пашаев.



«Он готов на все, он говорит, обращайтесь к Добровинскому (адвокату семьи Захарова — прим.) по этому поводу. Готов встретиться и обсудить, если разрешит Добровинский. А он [Добровинский] на всю страну говорит, что якобы семья против. Разговор с братом погибшего был вчера», — рассказал Пашаев.



По словам адвоката, он планирует сегодня позвонить Добровинскому, чтобы обсудить вопрос компенсации. Адвокат не уточнил, о какой именно компенсации идет речь.



Ранее семья погибшего Сергея Захарова отказывалась принимать извинения Ефремова и любые компенсации, требуя строгого наказания.



Как напоминает РИА «Новости», ДТП со смертельным исходом произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице.



Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, у него в крови обнаружили также следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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