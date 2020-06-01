Российские силовики задержали участников банды Басаева за нападение на Дагестан

16:02 | 17.06.2020

Российские силовики задержали двух членов банд Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба, которые участвовали в нападении на Дагестан в 1999 году, сообщили в ЦОС ФСБ России.



Спецслужбы совместно со Следственным комитетом России и МВД установили причастность к преступлению уроженцев Ставропольского края Суртланбека Аджиньязова 1972 года рождения и Русланбека Арсланова 1969 года рождения. Им будет предъявлено обвинение по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»).



Официальный представитель СК РФ Петренко добавила, что с 1999 по 2020 год осуждены и приговорены к тюремным срокам более 80 участников нападения на районы Дагестана.

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