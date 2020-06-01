В Кремле отреагировали на идею сократить новогодние каникулы

15:57 | 17.06.2020

В Кремле нет какой-то позиции по сокращению новогодних праздников, исходят из устоявшейся практики, заявил пресс-секретарь Путина Песков. «Каждый год в разных проявлениях дискуссия осуществляется на эту тему», — напомнил он.



Как напоминает MK.ru, ранее глава экономического Совета Федерации Кутепов направил в Минтруд законопроект, в котором предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году до трех дней, чтобы компенсировать нерабочие дни во время пандемии коронавируса.

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