Дональд Трамп запретит полицейским в США применять удушающие приемы

13:01 | 17.06.2020

Трамп запретит полицейским в США применять удушающие приемы, если их жизнь не подвергается опасности. Об этом во вторник объявил президент США перед подписанием указа о реформировании полиции.



В документе уделено приоритетное внимание поощрению грантами полицейских в целях перехода к более мягким способам решения конфликтных ситуаций. Власти будут рассматривать жалобы на применение полицейскими силы. Нововведении призваны способствовать гуманизации американской полиции.



При этом Трамп предупредил, что не согласен, что полицию США следует лишить части финансирования. «Американцам нужна сильная полиция», - подчеркнул он. Президент добавил, что в последние годы полиции удалось заметно снизить уровень преступности в стране.

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