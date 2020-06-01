Россия и мир
13:01 | 17.06.2020
Дональд Трамп запретит полицейским в США применять удушающие приемы
В документе уделено приоритетное внимание поощрению грантами полицейских в целях перехода к более мягким способам решения конфликтных ситуаций. Власти будут рассматривать жалобы на применение полицейскими силы. Нововведении призваны способствовать гуманизации американской полиции.
При этом Трамп предупредил, что не согласен, что полицию США следует лишить части финансирования. «Американцам нужна сильная полиция», - подчеркнул он. Президент добавил, что в последние годы полиции удалось заметно снизить уровень преступности в стране.
© «Вечерние ведомости»
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