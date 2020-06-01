12:53 | 17.06.2020

Зампредседателя Совета безопасности России Медведев заявил, что Россия в 2020 году испытывает воздействие сразу трёх экономических шоков. Об этом он написал в статье для журнала «Россия в глобальной политике». По его мнению, это снижение цен на нефть, сокращение экспорта и внутренние ограничения из-за коронавируса.



Медведев также заявил, что Россия не сможет избежать экономического спада. ВВП страны просядет на 5 процентов по итогам года, реальные доходы снизятся на 3,8 процента, а рост безработицы достигнет максимума за почти десятилетие — 5,7 процента, сообщает lenta.ru.

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